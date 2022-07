TRT-PI abre concurso com 65 vagas e salários de até R$ 12,4 mil

(foto: (foto: reprodução))

Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região , em Piauí, publicou nesta terça-feira (12/7) o edital de abertura do concurso para provimento de cargos de seu Quadro de Pessoal e formação de cadastro reserva. Ao todo são ofertadas 65 vagas abragendo cargos de nível médio e superior, deste quantitativo 43 são para contratação imediata.

As chances são para os cargos de analista judiciário em diversas áreas e tecnico judiciário para a Área Administrativa e Área Apoio Especializado –Especialidade Tecnologia da Informação.

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via internet, no período das 10h do dia 13de julho às 14h do dia 05 de agosto (horário de Brasília). O valor da taxa de inscrição será:

R$ 95,00 para os cargos de Analista Judiciário, todas as Áreas e Especialidades;

R$ 75,00 para os cargos de Técnico Judiciário, todas as Áreas e Especialidades.

Poderão solicitar isenção da taxa os candidatos que são amparados pelo Decreto Federal nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, que comprove estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e for membro de família de baixa renda, além de doadores de medula óssea. O pedido pode ser feito no período entre 13 e 17 de julho.

A seleção constituíra somente uma vaga, provas objetivas compostas de questões de Conhecimentos Gerais e Específicos constarão de questões objetivas de múltipla escolha (com cinco alternativas cada questão), de caráter habilitatório e classificatório

As provas objetivas serão realizadas na cidade de Teresina-PI, com previsão de aplicação para o dia 18 de setembro, nos seguintes períodos:

No período da MANHÃ: para o cargo de Técnico Judiciário, todas as Áreas e Especialidades;

No período da TARDE: para o cargo de Analista Judiciário, todas as Áreas e Especialidades.

A remuneração ofertada varia entre R$ 7.591,37 (para técnico) e : R$12.455,30 (para analista), para uma carga horária semanal de 40 horas.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes