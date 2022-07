Senac tem mais de 700 vagas em cursos gratuitos em BH, Betim e Contagem

Cursos gratuitos são ofertados pelo Senac na Grande BH - unidades Centro, Núcleo, Venda Nova, Contagem e Betim (foto: Senac/Divulgação)

Cinco unidades do Senac de Belo Horizonte e Região Metropolitana (Centro, Núcleo, Venda Nova, Betim e Contagem) oferecem 716 vagas gratuitas em diversos cursos, com início previsto entre os meses de julho e agosto, dentro do Programa Senac de Gratuidade (PSG) Para se inscrever, é necessário que a renda familiar mensal per capita do candidato, ou seja, a renda bruta dos componentes do grupo familiar dividida pelo número de pessoas, não ultrapasse o valor de dois salários mínimos.





Confira as vagas:

As oportunidades são para cursos nas áreas de informática, gestão, gastronomia, beleza, saúde e turismo. As aulas acontecerão presencialmente.Mais informações podem ser conferidas no site do Senac

Belo Horizonte

Na Unidade Senac Tupinambás (Rua dos Tupinambás, 1038 - Centro), são ofertadas 252 vagas. As aulas acontecem presencialmente.

Operador de Computador: 17 vagas. Início do curso: 18/7

Assistente de Pessoal: 22 vagas. Início do curso: 25/7

Assistente Financeiro: 7 vagas. Início do curso: 25/7

Informática básica, Sistemas operacionais e MS office: 10 vagas. Início do curso: 1/8

Elaboração de Carta de bebidas: Planejamento e Precificação: 23 vagas. Início do curso: 1/8

Quick Massage: 13 vagas. Início do curso: 8/8

Assistente de Pessoal: 24 vagas. Início do curso: 8/8

Agente de informações turísticas: 23 vagas. Início do curso: 8/8

Drenagem Linfática Manual: 7 vagas. Início do curso: 15/8

Técnico em Marketing: 10 vagas. Início do curso: 15/8

Atendente de farmácia 12 vagas. Início do curso: 22/8

MS Excel: Recursos Básicos: 24 vagas. Início do curso: 22/8

MS Excel: Recursos Avançados: 18 vagas. Início do curso: 22/8

Garçom: 25 vagas. Início do curso: 29/8

Boas práticas na manipulação de alimentos: 17 vagas. Início do curso: 29/8

Na Unidade Senac Guajajaras (Rua dos Guajajaras, 40 - 16º andar - Centro), são 168 vagas ofertadas. As aulas acontecem presencialmente.

Let´s Start: 7 vagas. Início do curso: 18/7

Assistente de Recursos Humanos: 12 vagas. Início do curso: 18/7

Assistente Administrativo: 8 vagas. Início do curso: 8/8

Assistente Financeiro: 25 vagas. Início do curso: 8/8

Assistente Administrativo: 28 vagas. Início do curso: 15/8

Assistente de Pessoal: 34 vagas. Início do curso: 16/8

Assistente Administrativo: 19 vagas. Início do curso: 29/8

Operador de Computador: 25 vagas. Início do curso: 29/8

Informática Básica, Sistemas Operacionais e MS Office: 19 vagas. Início do curso: 29/8

Em Venda Nova, são 133 vagas ofertadas. As aulas acontecem presencialmente na Unidade Senac em Venda Nova (Av. Liége, 213 - Jardim dos Comerciários).

Primeiros Socorros: 9 vagas. Início do curso: 18/7

Técnico em Finanças: 16 vagas. Início do curso: 1/8

Técnico em MKT: 4 vagas. Início do curso: 1/8

Assistente Financeiro: 26 vagas. Início do curso: 16/8

Recepcionista: 35 vagas. Início do curso: 15/8

Recepcionista: 22 vagas. Início do curso: 16/8

Cuidador de Idoso com demência: 21 vagas. Início do curso: 22/8

Betim

Em Betim, são 35 vagas ofertadas. As aulas acontecem presencialmente na Unidade Senac em Betim (Avenida das Américas, 244, 2º e 3º andares - Centro).

Programador Web: 4 vagas. Início do curso: 18/7

Assistente administrativo: 5 vagas. Início do curso: 18/7

Maquiador: 26 vagas. Início do curso: 25/7

Contagem

Em Contagem, são ofertadas 128 vagas. As aulas acontecem presencialmente na Faculdade Senac (Rua das Paineiras, 1300 - Eldorado).

Técnico em RH: 27 vagas. Início do curso: 1/8

Assistente de RH: 36 vagas. Início do curso: 8/8

Operador de Computador: 03 vagas. Início do curso: 6/8

Técnico em Segurança do Trabalho: 36 vagas. Início do curso: 15/8

Assistente Administrativo: 26 vagas. Início do curso: 23/8

Serviço:

Cursos gratuitos no Senac na Grande BH - unidades Centro, Núcleo, Venda Nova, Contagem e Betim

Informações: 0800 724 44 40 | www.mg.senac.br/programasenacdegratuidade



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata