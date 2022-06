Gerdau abre 30 vagas para aprendiz industrial na usina Divinópolis

A Gerdau oferta salário, plano de saúde, plano odontológico, auxílio farmácia, vale-transporte. E durante a parte prática oferece alimentação na empresa. A grade curricular do programa de aprendizagem será desenvolvida ao longo de um ano e meio. O início das aulas será em 18 de julho deste ano. O conteúdo será dividido em 12 meses de teoria, ministrado entre 13h30 e 17h30 no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) . Os outros seis meses serão de conhecimentos práticos, ministrados na unidade Divinópolis.A Gerdau oferta salário, plano de saúde, plano odontológico, auxílio farmácia, vale-transporte. E durante a parte prática oferece alimentação na empresa.





Caroliny Ketlhen de Carvalho, de 19 anos, aprendiz da turma de 2021, conta que o curso tem sido um processo muito importante para a sua evolução pessoal e profissional. “Estou desenvolvendo competências e habilidades que, até então, eram desconhecidas por mim. O Aprendiz Industrial me ajuda cada vez mais a me tornar uma profissional mais qualificada", relata.





Diversidade





Segundo o Instituto Aço Brasil (IABr), em 2020, as mulheres representavam 10% da força de trabalho. Na usina da Gerdau em Divinópolis o percentual de mulheres vem crescendo acima da média nacional da indústria do aço. Em 2018, equivaliam a 5,1% dos colaboradores. Hoje, elas representam 17,8 % do total.





De acordo com Karine Campos, gerente de pessoas da Gerdau Divinópolis, a ideia é promover ainda mais a participação feminina na indústria. “As oportunidades refletem o propósito da companhia de empoderar pessoas que constroem o futuro em busca de um ambiente inovador. Sem dúvida, iniciativas como o Programa Aprendiz da Gerdau com foco em mulheres resultam na transformação cultural vivida pela empresa nos últimos anos. Em especial, as vagas para aprendizes têm o objetivo de formar uma mão de obra qualificada para as jovens empenhadas a ingressar em um seleto mercado de trabalho".





Serviço





Evento: Curso profissionalizante Aprendiz Industrial para mulheres

Curso profissionalizante Aprendiz Industrial para mulheres Unidade: Usina da Gerdau em Divinópolis

Usina da Gerdau em Divinópolis Inscrições: presenciais até o dia 07/06

presenciais até o dia 07/06 Número de vagas: 30 vagas

30 vagas Requisitos: mulheres, estar matriculada ou já ter concluído o ensino médio, e ter idade entre 18 e 22 anos

mulheres, estar matriculada ou já ter concluído o ensino médio, e ter idade entre 18 e 22 anos Local: Consult (Av. Primeiro de Junho, 200/sala 705, Centro. Divinópolis, MG).

Consult (Av. Primeiro de Junho, 200/sala 705, Centro. Divinópolis, MG). Documentos necessários para inscrição: CPF, RG, carteira de trabalho, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade.

CPF, RG, carteira de trabalho, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade. Início das aulas: 18 de julho de 2022 no Senai. Rua TV. Eng Benjamim de Oliveira, 144 - Esplanada, Divinópolis, MG.

18 de julho de 2022 no Senai. Rua TV. Eng Benjamim de Oliveira, 144 - Esplanada, Divinópolis, MG. Grade curricular: o conteúdo será dividido em 12 meses de teoria, ministrado entre 13h30 e 17h30 no Senai. Os outros seis meses são de conhecimentos práticos, ministrados na unidade Divinópolis.

o conteúdo será dividido em 12 meses de teoria, ministrado entre 13h30 e 17h30 no Senai. Os outros seis meses são de conhecimentos práticos, ministrados na unidade Divinópolis. Benefícios: salário, plano de saúde, plano odontológico, auxílio farmácia, vale-transporte e vale-refeição na empresa (durante a parte prática).