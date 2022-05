Fintech de cartão de crédito tem mais de 30 vagas de emprego

Os interessados precisam ter ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar no final de semana e conhecimento básico do pacote office (foto: RAEng_Publications/Pixabay )









As vagas disponíveis no Ceará são, em sua maioria, para trabalhar de maneira híbrida, na cidade de Fortaleza, mas também podem ser ocupadas por profissionais de qualquer região do Brasil, já que há a flexibilidade do trabalho remoto.



Entre as diversas oportunidades, há cargos para: analista de business intelligence pleno, coordenador de BI, estagiário de controladoria jurídica, analista de desenvolvimento humano, auxiliar de recrutamento e seleção, analista de segurança da informação pleno, assistente de NOC, analista de planejamento e analytics sênior, designer UX, analista de risco sênior, supervisor de central de serviços em TI, analista de estratégia de prevenção à fraudes pleno, desenvolvedor back end pleno, desenvolvedor full stack sênior, product owner - squad ativação e product owner - squad de engajamento digital.





Já para Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí, as oportunidades são para promotor comercial. Os interessados em participar do processo precisam ter ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar no final de semana e conhecimento básico do pacote office.



As principais atividades serão abordagem de clientes para oferta de produtos financeiros, digitação de propostas, envolvimento da equipe de loja para busca de resultados, atendimento ao cliente e soluções de problemas nos pontos de vendas.

Mais informações sobre as oportunidades e o link para e se candidatar à vaga que mais se interessar, podem ser conferidos no site





"Buscamos pessoas que queiram tornar a FortBrasil uma empresa feita para durar. O objetivo é contratar profissionais que enxerguem o mesmo propósito que o nosso: levar acesso à crédito e consumo para as pessoas viverem melhor. Como estamos em expansão, as oportunidades estão espalhadas pelo Brasil", destaca Denise Ávila, analista de employer branding da FortBrasil.



Conforme Denise, a empresa que valoriza a diversidade e a pluralidade: "Queremos que mulheres, negros, profissionais PCD, pessoas pertencentes às comunidades #LGBTQIA+ e profissionais de qualquer idade se candidatem".