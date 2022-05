ALE Combustíveis tem mais de 30 vagas, inclusive para BH e Betim

Base de armazenagem e distribuição da ALE Combustíveis (foto: Marcos Leão/Divulgação) A distribuidora de combustíveis ALE oferece 31 vagas de emprego em seis estados e no Distrito Federal. Também há oportunidades de estágio e aprendizagem para atuação em diversas áreas. Os interessados em concorrer às oportunidades devem se cadastrar na página de recrutamento da empresa (Carreiras ALE) no campo "Trabalhe Conosco" .









A ALE está contratando ainda assistente de cadastro, assistente de cobrança, analista de logística e assistente de logística em Natal (RN). Há também duas oportunidades para jovem aprendiz na área de recursos humanos e jurídico e seis vagas de estágio nas áreas de tecnologia da informação, RH e contabilidade. Em Biguaçu (SC), há uma vaga para coordenador comercial.





Em São Paulo tem vagas para analista de custos, analista de precificação, analista de FP&A (financial planning and analysis), analista de riscos e controles no setor de auditoria, especialista de desenvolvimento do negócio e jovem aprendiz na área de TI. Também há uma oportunidade de estágio na área de recursos humanos.





VAGAS PARA VÁRIOS CARGOS





Betim (MG): Motorista carreteiro (três vagas), motorista rodotrem (cinco vagas), motorista bitrem (duas vagas) e motorista truck Natal (RN): Assistente de cadastro, assistente de cobrança, analista de logística, assistente de logística e duas oportunidades para jovem aprendiz na área de RH e Jurídico São Paulo: Analista de custos, analista de precificação, analista de FP&A (financial planning and analysis), analista de riscos e controles no setor de auditoria, especialista de desenvolvimento do negócio e jovem aprendiz na área de TI Guarulhos (SP): Assistente de operação Goiânia (GO): Motorista carreteiro e assistente de operações Brasília (DF): Motorista carreteiro Biguaçu (SC): Coordenador comercial.

OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO:

Belo Horizonte: Quatro vagas de estágio, na área de investimentos, realinhamento de rede, engenharia e marketing. Natal (RN): Seis vagas de estágio nas áreas de recursos humanos, tecnologia da informação e contabilidade. São Paulo: Vaga de estágio na área de recursos humanos.