ArcelorMittal abre 138 vagas para programa aprendiz em Minas Gerais

Planta industrial Arcelormittal Monlevade (foto: ArcelorMittal/Divulgação )



"Esta é também nossa contribuição para a formação profissional, com a oportunidade de alinhar a teoria aprendida nos cursos com a prática vivenciada aqui na companhia", destaca Sílvia Gomes, gerente de atração da ArcelorMittal. Atenção jovens de 18 a 22 anos de Minas Gerais. A ArcelorMittal , líder em aço no Brasil e no mundo, está com 138 vagas abertas até o dia 8 de maio para o I AM Aprendiz 2022. O programa para aprendizes da produtora de aço tem o objetivo de promover a inserção de pessoas que já estão buscando qualificação no Senai no mercado de trabalho.













As vagas são para as unidades mineiras localizadas em Bela Vista de Minas, João Monlevade, Juiz de Fora e Sabará. O I AM Aprendiz traz também um novo olhar aos objetivos estratégicos do negócio.



"Esperamos que os candidatos escolham a ArcelorMittal para o começo da sua trajetória profissional. Nos processos de atração levamos em consideração não apenas as habilidades técnicas, mas avaliamos o alinhamento cultural, as habilidades emocionais e, claro, a diversidade e inclusão. A proposta é convidar para que vivenciem a cultura ArcelorMittal, mas que venham do seu jeito", explica Sílvia.



BENEFÍCIOS





As pessoas selecionadas devem se dedicar a 30 horas semanais, com carga mista entre prática e teoria, com cursos de capacitação ministrados pelo Senai. Ao final da aprendizagem, o participante terá concluído mais de 2 mil horas de capacitação para o desenvolvimento profissional. Além de uma bolsa mensal, o aprendiz receberá vale-transporte, seguro de vida e alimentação no refeitório da empresa.