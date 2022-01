Seara abre mais de 200 vagas para o programa Jovens de Valor

As vagas são para profissionais que concluíram graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2021 (foto: Dirk Wouters/Pixabay)



No total, 202 vagas estão sendo oferecidas a profissionais que concluíram graduação entre dezembro de 2017 e dezembro de 2021, nas áreas de administração, engenharias, medicina veterinária, zootecnia, biologia e afins.



Mais informações sobre o Programa Jovem de Valor - Talentos Seara 2022 e as instruções para inscrição estão disponíveis neste link

Os selecionados atuarão nas áreas de produção, agropecuária, manutenção e qualidade em unidades da Seara espalhadas por 42 cidades, de 10 estados brasileiros.



São oportunidades no Rio Grande do Sul (35 vagas), Santa Catarina (57 vagas), Paraná (40 vagas), São Paulo (25 vagas), Rio de Janeiro (2 vagas), Mato Grosso do Sul (23 vagas), Mato Grosso (3 vagas), Distrito Federal (8 vagas), Bahia (5 vagas) e Minas Gerais (4 vagas). É importante que o candidato tenha disponibilidade de mudança para as cidades das operações, pois as vagas são presenciais.

Em um período de 12 meses, os Jovens de Valor passarão por uma formação que abordará três pilares: gestão, conhecimento técnico e liderança. Ao final do Programa, os profissionais que atenderem aos requisitos serão efetivados em posições de liderança nas unidades de produção da Seara.





“A Seara está presente em diversas cidades pelo país e, por isso, busca profissionais alinhados com os valores da JBS para as diferentes regiões. Nossa proposta é, principalmente, incentivar o desenvolvimento de potenciais líderes, que valorizem a sustentabilidade e façam a diferença para o crescimento dos nossos negócios e da sociedade”, destaca Fernando Meller, diretor-executivo de gente e gestão da Seara.