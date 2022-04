Google abre vagas para analista de acessibilidade de produto

As vagas são exclusivas para profissionais com deficiência. Interessados vão atuar em São Paulo, BH e também para trabalho 100% remoto (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



O Google Brasil anunciou a abertura de vagas para analista de acessibilidade de produto no Brasil, que irá atuar com equipes de produtos de toda a companhia na avaliação de qualidade de experiência acessível. O profissional tem o papel de garantir a melhor experiência dos produtos e serviços do Google para todas as pessoas usuárias, incluindo pessoas com deficiência. Para se candidatar, é preciso ter experiência com testes de acessibilidade e tecnologias assistivas, além de apresentar experiência com equipes multifuncionais e inglês. As vagas são exclusivas para pessoas com deficiência.





Segundo Lia Carrari, gerente de programas de acessibilidade do Google, brasileira, que atualmente trabalha no time Central de Acessibilidade do Google nos EUA, a função de analista de acessibilidade é essencial para a construção de experiências excelentes, seguras e coerentes para as pessoas usuárias, ao eliminar barreiras técnicas e impulsionar o ritmo de inovação.





"Acreditamos na criação de produtos realmente úteis e inclusivos para as pessoas. Por isso, trabalhamos juntos com pessoas com deficiência para entender como utilizam os dispositivos e como é o seu o dia a dia. O resultado é mais do que um novo aplicativo ou dispositivo. É uma forma mais inclusiva para que todos possam explorar o mundo", completa a gerente.





Expansão da área de engenharia no Brasil

Em janeiro deste ano, o Google anunciou que tem planos para dobrar sua força de engenharia no Brasil, passando dos atuais 200 profissionais de engenharia para 400 até o fim de 2023.



Hoje, a empresa tem um Centro de Engenharia em Belo Horizonte. Ao longo dos próximos dois anos, irá aumentar o número de profissionais atuando na capital mineira e investirá no desenvolvimento de uma força de engenharia na cidade de São Paulo.





As novas contratações são um passo importante para manter o protagonismo do Brasil na pesquisa e desenvolvimento de produtos Google, que são usados no mundo inteiro.