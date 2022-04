Cemig abre concurso público para eletricista de distribuição nesta quarta

Cemig realiza concurso público para contratar 250 eletricistas (foto: Cemig/Divulgação)

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), por meio da Superintendência de Gestão de Pessoas (GP), anunciou a abertura de concurso público para 250 vagas de eletricista de redes de distribuição.

O prazo para as inscrições para a seleção dos candidatos começa nesta quarta-feira (20/4) e vai até 19 de maio. As provas estão marcadas para 12 de junho. A remuneração mensal inicial para esse cargo é de R$ 3.803,27, considerando salário-base (R$ 2.925,59) e o adicional de periculosidade (R$ 877,68).

O processo de seleção do concurso envolve uma Prova Objetiva de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório, de responsabilidade da Fundação Mariana Resende Costa (Fumarc); Avaliação Pré-Admissional de Saúde, de caráter eliminatório, obedecendo ao disposto na NR-07, do Ministério do Trabalho e Emprego, de responsabilidade da Cemig; Formação de Integração, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Cemig; e, Prática de Campo, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Cemig.

Essas vagas são distribuídas para nove regiões de Minas Gerais (Centro, Leste, Nordeste, Mantiqueira, Noroeste, Norte, Oeste, Sul e Triângulo), de acordo com os municípios apresentados no edital.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fumarc . Já a prova, marcada para o mês de junho deste ano, será realizada, de forma presencial, em nove cidades mineiras (Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Paracatu, Teófilo Otoni, Uberlândia e Varginha).

Para mais informações ou para ter acesso ao edital na íntegra, basta acessar o site da Cemig

O gerente de Organização e Remuneração da Cemig, Wilson Cardoso, ressaltou a necessidade dos interessados lerem o edital e se atentarem as exigências informadas, para se certificarem que atendem a todos os requisitos exigidos para realizarem a inscrição.

“O concurso consiste nas seguintes etapas: prova objetiva de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório; avaliação pré-admissional de saúde; formação de integração e prática de campo, sendo as últimas etapas eliminatórias. É importante também que os interessados saibam dos requisitos exigidos no edital para participarem da seleção, bem como os cursos específicos que são fundamentais para exercer a função”, explica o gerente.