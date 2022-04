Politec RO abre concurso com 60 vagas e salários de até R$ 15 mil

(foto: USP Imagens)

A

vai abrir as inscrições do novo concurso público na próxima segunda-feira (25/4). Os candidatos interessados podem realizar os cadastros por meio deste

16 de maio . A taxa varia entre R$190 e R$ 204,96.

disponibiliza 60 vagas para a carreira de perito criminal e de agente criminalista, as vagas são voltadas para a

formação de cadastro reserva.

Nível superior em ambas as áreas é requesito para concorrer no certame, além de ser portador de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria B ou superior.



A remuneração dos contratados variam entre R$5 mil a R$15 mil, valores aproximados e terá regime semanal de trabalho de 40 horas.

O processo seletivo do certame é composto por duas etapas ao todo e todas de caráter eliminatório e classificatório. A primeira é subdivida em: Prova Objetivas (duração varia entre 5h e 5h30, conforme o cargo); Prova Discursiva; Teste de Aptidão Física; Prova Oral; Avaliação Psicológica, Exames Toxicológicos e Médico e Investigação Social, as duas últimas são de responsabilidade da Politec. A última etapa consiste em um curso específico de formação, de acordo com o cargo, ofertado pelo orgão.