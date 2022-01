Marinha altera idade máxima para ingresso no Corpo Auxiliar

A Administração Naval resolveu retificar a idade máxima para ingresso dos aprovados no concurso do Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha (CP-T/2021). Conforme publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira (11/1), agora podem ingressar no corpo auxiliar homens e mulheres de até 35 anos. Antes, o edital permitia a inscrição de pessoas com até 36 anos de idade.