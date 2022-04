PwC Brasil abre inscrições para recrutamento em BH e mais 14 cidades

Os interessados podem se candidatar até o dia 25 de abril (foto: Tumisu / Pixabay)













Além de Belo Horizonte, os contratados poderão atuar nas seguintes cidades: Salvador (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Goiânia (GO), Recife (PE), Curitiba (PR), Maringá (PR), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP) e Barueri (SP). O programa “Nova Geração de Solvers da PwC ” foi desenvolvido para preparar profissionais com domínio do mundo digital e é ideal para pessoas que buscam desenvolvimento contínuo, conhecimento de variadas indústrias, além de trabalhar em equipes multiculturais em um ambiente de constante inovação.Além de Belo Horizonte, os contratados poderão atuar nas seguintes cidades: Salvador (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Goiânia (GO), Recife (PE), Curitiba (PR), Maringá (PR), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP) e Barueri (SP).





A PwC, que oferece práticas flexíveis de trabalho, atua na prestação de serviços nas áreas de auditoria e asseguração, consultoria tributária, consultoria estratégica, consultoria de negócios e em tecnologia e assessoria em transações a clientes dos mais variados segmentos.



Com atuação em todas as regiões do país, a empresa é reconhecida por seu ambiente diverso e inclusivo e por fazer relevantes investimentos no desenvolvimento de seus profissionais, que, como uma das possibilidades de desdobramento de carreira, podem se tornar sócios da empresa.



Uma das diversas oportunidades de desenvolvimento é o Digital Upskilling, um programa completo de transformação digital que insere os profissionais em um mundo totalmente novo, com utilização de tecnologias de ponta e processos inovadores.



Informações gerais:





1 -Inscrições:



2 - Período: até 25 de abril (Governança Riscos, Controles e Auditoria Interna; Mercado de Capitais e Consultoria Contábil; Consultoria e Auditoria Atuarial; e Serviços de Sustentabilidade – até 10 de maio (Auditoria Externa)





3- Etapas

Entrevistas on-line: Abril/Maio

Dinâmica + Entrevista: Maio / Junho

Processo admissional: Junho / Julho

Início PwC: Julho / Setembro





4 - Pré-requisitos:

Estudantes ou recém-formados na graduação.

Cursos de acordo com a necessidade de cada vaga: administração, ciências atuariais, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências sociais, cursos de TI, direito, engenharias, estatística, física, gestão ambiental e matemática.

Inglês requerido de acordo a necessidade de cada vaga.

Disponibilidade para trabalhar 8 horas por dia/40 horas semanais. Se estiver cursando a universidade em período que não o noturno, é necessário ter disponibilidade para alterar o horário de estudo para este período.

O modelo de trabalho será remoto para as vagas de Soluções Digitais; Governança, Riscos, Controles e Auditoria Interna; Mercado de Capitais e Consultoria Contábil; Consultoria e Auditoria Atuarial; e Serviços de Sustentabilidade. Contudo, é necessário estar próximo e disponível para atuar em um dos escritórios da PwC Brasil.

Para as vagas de Auditoria Externa é necessário estar disponível para trabalhar na localidade escolhida ou para a qual foi direcionado. O modelo de trabalho poderá ser presencial, híbrido ou remoto.

Se estrangeiro, é necessário ter visto para trabalhar no Brasil.

Benefícios:





Pacote Tíquete Alimentação e/ou Refeição

Vale-transporte

Assistência médica

Reembolso de despesas odontológicas

Seguro de vida

Previdência privada

Incentivo à educação

GymPass

PAP (Programa de Apoio Pessoal)