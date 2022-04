Siemens abre 64 vagas para seu Programa de Desenvolvimento de Talentos

Nível de inglês intermediário e disponibilidade para estagiar por seis horas são exigidos (foto: Siemens/Divulgação )



Empresa focada em tecnologia e digitalização e cada vez mais em busca de promover equipes diversificadas e estrategicamente mais inovadoras, a Empresa focada em tecnologia e digitalização e cada vez mais em busca de promover equipes diversificadas e estrategicamente mais inovadoras, a Siemens abre inscrições para mais um ciclo de seu Programa de Desenvolvimento de Talentos (PDT). No total, são 64 vagas nas mais diversas áreas para atuar em Jundiaí (27), São Paulo (35) e Belo Horizonte (2).













Intermediado pela empresa 99Jobs, o processo seletivo é composto pelas seguintes etapas: inscrições e testes; avaliação em vídeo com um desafio; e dinâmica online com entrevistas, para início em julho de 2022.

São elegíveis os estudantes dos cursos de: administração de empresas, ciências de dados, ciências contábeis, comércio exterior, controladoria, direito, ecologia, economia, finanças, gestão ambiental, logística, marketing e psicologia e as engenharias ambiental, da computação, de controle e automação, de energia, de produção, de software, elétrica, elétrica de sistemas de potência, eletrônica, eletrotécnica ou mecânica e florestal.

O diferencial deste ciclo do PDT é o foco em diversidade, acompanhando a política Degree da companhia, um acrônimo, em inglês, para as palavras descarbonização, ética, governança, eficiência de recursos, equidade e empregabilidade.



A Siemens quer fortalecer a inclusão e o desenvolvimento comunitário para criar senso de pertencimento. No Degree, os termos Equity (Equidade) e Employability (Empregabilidade) são os campos de mais alta prioridade para as políticas voltadas para pessoas, dentro e fora da empresa.





“Acreditamos que inovação tem tudo a ver com diversidade, e que a pluralidade é uma importante ferramenta de crescimento pessoal e profissional para a equipe e uma vantagem competitiva para a empresa”, diz Adriana Lima, Head de Recrutamento e Seleção.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO





Os jovens selecionados terão a oportunidade de fazer um plano de desenvolvimento que vai abranger atividades em áreas como: workshop de IT e suas ferramentas, introdução à gestão de projetos Siemens, inteligência rmocional e resiliência, agile mindset e o futuro do trabalho, projetos sociais e voluntariado, entre outros. Os jovens também terão conhecimento sobre o DiverSifica, programa de diversidade e inclusão do Grupo Siemens.





Entre os benefícios para os participantes estão: vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, assistências odontológica e médica, fretado, estacionamento, Gympass e uma bolsa auxílio.





“Para vocês que estão começando suas carreiras, fica o meu convite: que, por meio da tecnologia, a gente continue transformando a nossa sociedade no lugar em que queremos viver hoje e sempre”, diz Pablo Fava, CEO da Siemens, que iniciou sua carreira como estagiário na companhia.