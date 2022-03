De padeiro a advogado: grandes empresas oferecem mais de 3,4 mil vagas

Março teve aumento de 64% nas oportunidades de emprego, quando comparado com o mesmo período de 2021 (foto: Gerd Altmann/Pixabay) O mercado de trabalho está cada vez mais aquecido. O InfoJobs , empresa de tecnologia para recursos humanos, está com mais de 3,4 mil vagas de emprego disponíveis em março para diferentes setores e cargos. Entre as oportunidades, se destacam empresas como Carrefour, Riachuelo, Cacau Show, Track & Field e XP Consultoria.









Março teve aumento de 64% nas oportunidades de emprego, quando comparado com o mesmo período de 2021 - tendência que deve se manter até o final do ano.



Confira abaixo mais detalhes sobre as oportunidades.

Carrefour:

Vagas: 757

Cargos: farmacêutico, padeiro, operador de caixa etc

Tenda Atacado:

Vagas: 1.146

Cargos: cozinheiro, assistente de açougue, vendedor televendas etc

Riachuelo:

Vagas: 441

Cargos: operador de caixa, líder de atendimento, supervisor de vendas etc

Cobasi:

Vagas: 230

Cargos: aprendiz, fiscal de caixa, operador de empilhadeira etc

XP Consultoria:

Vagas: 250

Cargos: analista de departamento pessoal, advogado tributário e fiscal, gerente contábil etc

Cacau Show:

Vagas: 120

Cargos: atendente, operador de loja, vendedor etc

Track & Field:

Vagas: 96

Cargos: vendedor, analista de negócios, gerente de loja etc

Sodexo:

Vagas: 122

Cargos: ajudante de cozinha, limpeza, eletromecânico etc

Extrabom Supermercados:

Vagas: 140

Cargos: estagiário de suporte, açougueiro, embalador etc

Zelo:

Vagas: 183

Cargos: copeiro, agente funerário, vendedor externo etc

Ana Paula aconselha aos profissionais que buscam por recolocação no mercado que, antes de se inscreverem para as oportunidades, prestem atenção às exigências da vaga e à maneira como vão se candidatar, visto que isso é essencial para aumentar as chances de conquistar a oportunidade que tanto almeja.





Além das empresas citadas, há ainda outras 442 mil vagas, que podem ser consultadas no site do InfoJobs