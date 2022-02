Funed abre processo seletivo temporário para COVID-19

A contratação será imediata e por tempo determinado de até seis meses, podendo ser prorrogada por mais 18 meses (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



Foi publicado na última sexta-feira, 4/2, no Diário Oficial de Minas Gerais, o Chamamento Público Emergencial nº 01/2022 da Fundação Ezequiel Dias (Funed). Ao todo, será aberto um total de 16 vagas, nas funções de analista em laboratório (6 vagas), técnico em laboratório (9 vagas) e assistente administrativo (1 vaga).As inscrições, que têm início no dia 7 de fevereiro de 2022, às 8h, e se encerram no dia 9 de fevereiro, às 18h, podem ser realizadas por meio do formulário eletrônico disponibilizado neste link.



A contratação será imediata e por tempo determinado de até seis meses, podendo ser prorrogada por mais 18 meses, a depender da situação emergencial ou calamitosa causada pela COVID-19.



As remunerações variam entre R$ 1.427,73 e R$ 3.464,43 (vencimento básico), acrescidas de gratificação e ajuda de custo.



Entre no site http://www.funed.mg.gov.br/ para acessar o edital completo, bem como o link para preencher o formulário de inscrição e os documentos necessários para comprovação de atendimento aos pré-requisitos (listados abaixo).



A chefe da divisão de gestão de pessoas (DGP) da Funed, Mirela Torquato, reforça a importância do processo seletivo como forma de fortalecer as equipes que atuam diretamente no enfrentamento à COVID-19. "O primeiro chamamento público da Funed ocorreu no início da pandemia, em março de 2020. Com o fim da vigência do estado de calamidade pública em Minas Gerais decorrente da pandemia de covid-19, vimos a necessidade de ampliar a força de trabalho, principalmente neste momento em que há um aumento na demanda por exames decorrente da variante ômicron", explica Mirela. Ela reforça ainda que a intenção é que os novos contratados já comecem a atuar no início de março.





Pré-requisitos:



Somente serão considerados aptos a participarem da seleção os candidatos que apresentarem como pré-requisitos:





1 – Para a função de analista em laboratório (vaga Funed I): conclusão do curso de graduação de nível superior em Farmácia/Bioquímica ou Biologia ou Biomedicina concluído em instituição de ensino reconhecida pelos sistemas Federal ou Estaduais de ensino e devidamente registrado no Conselho de Classe para atuação no Instituto Octávio Magalhães – Lacen/MG;





2 – Para a função de técnico em laboratório (vagas Funed II e IV): conclusão do curso Técnico em Patologia Clínica ou Análises Clínicas ou Biotecnologia concluído em Instituição reconhecida pelos sistemas Federal ou Estaduais de ensino e devidamente registrado no Conselho de Classe para atuação no Instituto Octávio Magalhães – Lacen/MG;





3 - Para a função de assistente administrativo (vaga Funed III): comprovação de conclusão de Ensino Médio Completo, certificado por instituição de ensino reconhecida pelo sistema federal ou pelos sistemas estaduais ou municipais de ensino e três anos de experiência em carteira assinada ou declaração profissional da empresa em rotinas administrativas para atuação no Instituto Octávio Magalhães – Lacen/MG.