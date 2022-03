Minas tem mais de 500 vagas de emprego para nível superior

As vagas de emprego podem ser consultadas no Portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo Sine Fácil (foto: Pixabay/Reprodução)

Minas Gerais tem 506 vagas de emprego abertas para nível superior completo, incompleto e mestrado. De acordo com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), as funções com o maior número de vagas são auxiliar de contabilidade, auxiliar de escritório e assistente administrativo. Para os profissionais com mestrado, a oferta é para pesquisador de engenharia metalúrgica. Os salários chegam a R$ 8,5 mil.

O Sine, conta com mais de 7 mil vagas no total, 506 são destinadas a profissionais com ensino superior em todo o estado.

Todas as vagas de emprego disponibilizadas pelas unidades do Sine em Minas podem ser consultadas no Portal Emprega Brasil ou pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para os aparelhos celulares com sistemas operacionais Android ou iOS.

Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Minas Gerais registrou, no ano passado, saldo de 305,1 mil postos de trabalho, resultado da admissão de 2,2 milhões de trabalhadores e do desligamento de outros 1,9 milhão.

*Estagiária sob supervisão