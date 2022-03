Polícia Penal do Distrito Federal abre concurso público com 1779 vagas

(foto: Reprodução)

Saiu o edital do concurso público para o provimento de cargos de Policial Penal do DF e formação de cadastro reserva. A informação foi publicada na página 75 do Diário Oficial do Distrito Federal , nesta quinta-feira (10/3).





Ao todo, o certame vai oferecer 1779 vagas. Sendo 200 vagas para ampla concorrência; 80 vagas para portadores de deficência, 80 vagas para candidatos negros; 40 para hipossuficientes; e 779 para cadastro reserva. Os aprovados e nomeados vão cumprir jornada de trabalho de 40 horas semanais. A remuneração inicial de um Polícial Penal do DF é R$ 5.445,00.





I – Centro de Detenção Provisória;

II – Centro de Detenção Provisória II;

III – Penitenciária I do Distrito Federal;

IV – Penitenciária II do Distrito Federal;

V – Centro de Internamento e Reeducação;

VI – Penitenciária Feminina do Distrito Federal (apenas servidores do sexo feminino).





Inscrições





Será disponibilizado um Posto de Inscrição Presencial para os candidatos que necessitarem de acesso à internet. O Posto de Inscrição Presencial está localizado na SEPS Q 702/902 702/902 Conj. B Bloco A, 3° Andar- Asa Sul, Brasília- DF CEP: 70.390-025, e funcionará das 09h às 17h, horário local, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, do dia 10/03/2022 ao dia 11/04/2022.





Para se inscrever, o candidato deve preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição declarando estar ciente das condições exigidas para admissão no cargo, e submeter-se às normas expressas neste Edital; imprimir o boleto bancário gerado e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$175,00.

Fases do concurso

Os candidatos a Carreira de Policial Penal do DF serão avaliados em várias etapas. São elas:

I - Prova objetiva;

II - Teste de aptidão física;

III - Prova de aptidão psicológica;

IV - sindicância de vida pregressa;

V - Curso de formação profissional.





Todas as fases são de caráter classificatório e eliminatório.





As provas objetivas serão no modelo ERRADO ou CERTO, sendo atribuído o valor de 1 (um) ponto para cada marcação em acordo com o gabarito oficial. Os exames serão aplicados na cidade de Brasília ou outras Regiões Administrativas do Distrito Federal e estão marcadas para o dia 12 de junho de 2022. O horário e o local serão confirmados posteriormente.





O edital tem prazo de validade de 2 (dois) anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.