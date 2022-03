Prefeitura de Goiânia retoma concurso público com 1.376 vagas

O Diário Municipal de Goiânia trouxe, nesta terça-feira (8/3), um novo cronograma para a retomada do concurso . Agora, os interessados em participar poderão se inscrever no período de 8 de março de 2022 até às 17h do dia 29 de abril do mesmo ano, conforme o horário de Brasília/DF, no endereço da Universidade Federal de Goiás . Os candidatos que tiverem direito ao recurso da isenção, poderão solicitar o pedido de 8 de março de 2022 a 12 de abril do mesmo ano.