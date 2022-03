TCU vai exigir uso de máscara em todos os locais de prova do concurso

A informação foi divulgada em um comunicado emitido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) , organizadora da seleção, ainda nesta quinta-feira (10/3).





Além do Distrito Federal, o Rio de Janeiro também desobrigou o uso de máscaras em ambientes abertos e fechados no último dia 7 de março. Apesar disso, os candidatos deverão usar máscara nos locais de prova na cidade.





A FGV explicou que essa medida é para que as provas obedeçam às mesmas regras em todos os municípios de aplicação:





“A Fundação Getúlio Vargas e o Tribunal de Contas da União avisam aos candidatos que, independentemente de flexibilizações de medidas sanitárias contra a Covid-19 em quaisquer cidades em que haverá aplicação de provas, a primeira etapa do concurso público será realizada em todas as capitais do País obedecendo rigorosamente as mesmas regras, portanto, fica mantida a obrigatoriedade do uso de máscara facial, em atenção ao item 18.3 do edital de abertura: 18.3 O candidato deverá, durante todo o período de permanência no local, usar a máscara de proteção individual cobrindo nariz e boca simultaneamente. A recusa em utilizar a máscara corretamente implicará a eliminação da prova e a retirada do candidato do local de prova”, diz o comunicado.









O concurso para ingresso no TCU reuniu o total de 19.932 inscritos para auditor federal de controle externo. O edital da seleção foi publicado em outubro do ano passado, com oferta de 20 vagas imediatas para o cargo.





Para se candidatar foi preciso ter ensino superior completo ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação. O salário inicial é de R$21.947,82 para jornada de 40 horas por semana.