Detran - AM retifica edital de concurso público com mais de 180 vagas

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) , nova banca organizadora do concurso do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas ( Detran-AM ), publicou uma nota de retificação do certame, destinado ao provimento de 183 vagas e formação de cadastro reserva, para cargos de níveis médio e superior

A nota divulgada (retificação I), comunicou alteração nos requisitos mínimos de cada cargo, conforme seu grau de instrução e escolaridade.As vagas estão divididas de acordo com as seguintes escolaridades:

Nível médio:

Nível superior:

Apuí;

Autazes;

Barcelos;

Boca do Acre;

Carauari;

Careiro Castanho;

Coari;

Coari;

Eirunepé;

Guajará;

Humaitá;

Iranduba;

Itacoatiara;

Itapiranga;

Juruá;

Lábrea;

Manacapuru;

Manaus;

Manaquiri;

Manicoré;

Maués;

Nova Olinda do Norte;

Novo Airão;

Parintins;

Presidente Figueiredo;

Rio Reto da Eva;

São Gabriel da Cachoeira;

Tabatinga;

Tefé;

As inscrições serão realizadas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) , entre as 9h do dia 8 de março e as 18h do dia 6 de abril de 2022.