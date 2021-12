CGU lança concurso com 375 vagas para técnicos e auditores

(foto: Divulgação) Acabou a espera! A Controladoria-Geral da União publicou, nesta quinta-feira (23/12), o aguardado edital de abertura do concurso público para auditores e técnicos. O documento oferta, ao todo, 375 vagas, sendo 300 para auditor federal de Finanças e Controle, de nível superior; e 75 para técnico federal de Finanças de Controle, de nível médio.









Para o cargo de técnico, há 51 vagas para o Distrito Federal. As outras 24 são para estados da região norte. Já para auditor, são 174 vagas para o DF e 126 para a região norte. Das oportunidades, 76 estão reservadas para candidatos negros e 19 para pessoas com deficiência. Confira a distribuição por região e cargo:

Auditor federal

Auditoria e Fiscalização

Acre: cinco para a ampla e uma para negros

Amazonas: cinco para a ampla, uma para negros e uma para PcD

Amapá: cinco para ampla e uma para negros

Pará: sete para ampla, duas para negros e uma para PcD

Rondônia: quatro para ampla e uma para negros

Roraima: cinco para ampla e uma para negros

Tocantins: cinco para ampla e uma para negros

Distrito Federal: 60 para ampla, 16 para negros e quatro para PcD





Tecnologia da Informação

Distrito Federal: 60 para ampla, 16 para negros e quatro para PcD





Contabilidade Pública e Finanças

Distrito Federal: 60 para ampla, oito para negros e duas para PcD





Correição e Combate à Corrupção

Distrito Federal: 39 para ampla, 12 para negros e três para PcD





Técnico federal

Acre: duas para ampla

Amazonas: três para ampla e uma para negros

Amapá: três para ampla e uma para negros

Pará: duas para ampla, uma para negros e uma para PcD

Rondônia: três para ampla e uma para negros

Roraima: duas para ampla e uma para negros

Tocantins: duas para ampla e uma para negros

Distrito Federal: 38 para ampla, 10 para negros e três para PcD





Inscrições em janeiro, provas em março

Para participar, o interessado deverá se inscrever pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de 3 de janeiro a 1° de fevereiro de 2022. A taxa de participação será de R$ 80 para técnico e R$ 120 para auditor.





De acordo com o edital, as provas objetivas e discursivas estão previstas para 20 de março. O exame será composto por 80 questões de múltipla escolha para técnicos e 110 para auditores, além de uma dissertação. As provas serão aplicadas nos turnos matutino e vespertino.





Os exames serão realizados em Brasília, Porto Alegre, Recife, São Paulo e em todas as capitais da Região Norte do país: Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Porto Velho, Boa Vista e Palmas.



*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes