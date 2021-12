Reviravolta: concurso Bombeiros AL é retomado

(foto: Divulgação) Após dois meses, a Justiça do Estado de Alagoas decidiu suspender a decisão que cancelava as provas do concurso para bombeiros. Com isso, a seleção está retomada. Um novo cronograma está previsto para ser publicado até 5 de janeiro. A deliberação foi anunciada na última terça-feira (21/12), pelo secretário Fabrício Marques em transmissão ao vivo pelas redes sociais.





O certame foi cancelado em decorrência da operação que investigava intenção criminosa ao concurso da PMAL, que também foi cancelado. Além destes, as investigações também pararam o concurso da Polícia Civil do estado.





Ao contrário dos outros dois concursos, a seleção para os bombeiros era a mais adiantado, já na fase de resultados do teste de aptidão física (TAF). Muito provavelmente será a partir daí que a seleção será retomada e novas datas devem ser divulgadas. As provas realizadas serão mantidas.





Como o novo cronograma será publicado no início de janeiro, a retomada das etapas ficará para o mês de fevereiro, de acordo com a Seplag. Vale destacar que a decisão da Justiça é favorável apenas ao concurso Bombeiros AL, sendo assim, o da PM e da PC permanecem com as provas canceladas.





170 vagas





O edital do concurso foi publicado em maio e ofertou 150 vagas para o cargos de soldado e 20 para oficial combatente, que exigem o nível médio como requisito principal. Ambas as carreiras terão jornada de trabalho em regime integral e dedicação exclusiva. A remuneração inicial para esses cargos são:

Soldado

- Durante o período do Curso de Formação de Praças - R$ 1.649.35.

- Após a conclusão do Curso de Formação de Praças - R$ 4.250,06.





Oficial

-2º Tenente, condição alcançada após a conclusão do Curso de Formação de Oficiais e do estágio probatório: R$ 9.602,72;

-Aspirante-a-Oficial, condição após a conclusão do Curso de Formação de Oficiais: RS 8.099,94;

-Cadete, situação definida durante o período do Curso de Formação de Oficiais: primeiro ano: R$ 2.713.89; segundo ano: R$ 2.916,55; terceiro ano: R$ 3.303,94.