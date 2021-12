Ganhos de R$ 32 mil: MPRJ lança edital para promotores

(foto: MPRJ/Divulgação) A Fundação Vunesp publicou, nesta quarta-feira (22/12), o edital de abertura do concurso para promotores de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Serão 51 vagas providas na carreira, sendo 15 para classe inicial, para provimento imediato. Para se inscrever, o candidato precisa possuir bacharelado em direito e experiência de três anos, no mínimo, em atividade jurídica.





O concurso reserva vagas para negros e pessoas com deficiência. Os aprovados terão salário inicial de R$ 32.004,64 para jornada de 40 horas semanais.





As inscrições ficam abertas no site da banca organizadora de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2022, com taxa de participação no valor de R$ 300. Vale ressaltar que candidatos inscritos no CadÚnico e membros de família de baixa renda podem solicitar isenção nos primeiros 10 dias do período de inscrição.





O concurso será realizado em cinco etapas de avaliação: prova preambular, composta por questões objetivas de múltipla escolha, de pronta resposta, apuração padronizada, e de caráter eliminatório; provas orais, de caráter eliminatório e classificatório; prova escrita de língua portuguesa, de caráter classificatório; e prova de títulos, de caráter classificatório.





As provas de caráter eliminatório abrangerão as seguintes disciplinas: Direito Penal; Direito Processual Penal; Execução Penal; Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Direito Civil; Direito Processual Civil; Direito Empresarial; Direito Eleitoral; Direito Constitucional; Direito Administrativo; Direito Tributário; Direito da Infância e Juventude; Tutela Coletiva; Princípios Institucionais do Ministério Público.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes