Empresa abre 1.400 vagas para atendente em duas cidades mineiras

Vagas abertas para call center (foto: AeC/Divulgação) A empresa de contact center AeC abriu 1.400 vagas para atendentes, nas cidades de Montes Claros, no Norte de Minas, e Governador Valadares, no Rio Doce. Para participar do processo seletivo é necessário ter mais de 18 anos e ensino médio completo.

Os interessados devem se cadastrar no site https://sou.aec.com.br . A primeira etapa será realizada pela internet.

A AeC informa que as vagas são para trabalho presencial e home office. A definição do modelo de jornada ocorrerá durante a seleção.

Os atendentes contratados que precisarem comparecer presencialmente na unidade, receberão máscaras de proteção individual e kit de higienização.

A AeC é uma empresa brasileira de tecnologia especializada em relacionamento com clientes que já está há 30 anos no mercado desenvolvendo soluções customizadas de experiência do consumidor, servindo empresas de diversos segmentos, como nativas digitais, fintechs, setor financeiro, telecomunicações, serviços, varejo, seguros, energia e saúde.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria