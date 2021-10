Prefeitura de BH abre concurso público com 251 vagas para a Educação

A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou a abertura de um concurso público para a área da Educação com 251 vagas disponíveis, entre elas, professores para a educação infantil, ensino básico, áreas especializadas e bibliotecários. Todas para profissionais com nível superior. A publicação foi feita nesta terça-feira (26/10) no Diário Oficial do Município (DOM).

Veja a quantidade de vagas disponíveis para cada cargo:

Inscrição

As inscrições para este concurso serão realizadas no site do Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br (ou clique AQUI ), a partir dasaté às 23h59min do dia 20/01/2022, considerando o horário de Brasília.