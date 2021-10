Manutenção deixará moradores de 58 bairros de BH sem água no domingo

Bairros das cidades de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Vespasiano, será interrompido neste domingo (31/10) (foto: Jeyaratnam Caniceus/Pixabay)



Devido à manutenção no reservatório de água, localizado no Bairro Céu Azul, em Belo Horizonte, moradores de alguns bairros das cidades de Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Vespasiano, vão sofrer com o desabastecimento de água neste domingo (31/10). Segundo a Copasa, a previsão é de que a normalização do abastecimento ocorra, gradativamente, na manhã de segunda-feira (1º/11).





Belo Horizonte será a cidade mais afetada, com 58 bairros sem abastecimento. Em Riberão das Neves serão 54 bairros, 32 em Santa Luzia e 8 bairros em Vespasiano.

Confira abaixo as regiões atingidas em BH e na região metropolitana:

Belo Horizonte

Aeroporto, Apolônia, Braúnas, Campo Alegre, Canaã, Candelária, Cenáculo, Céu Azul, Conjunto Minas Caixa, Copacabana, Dona Clara, Etelvina Carneiro, Europa, Floramar, Frei Leopoldo, Garças, Granja Werneck, Guarani, Heliópolis, Itapoã, Jaqueline, Jardim Atlântico, Jardim Dos Comerciários, Jardim Felicidade, Jardim Guanabara, Jardim Leblon, Juliana, Lagoa, Lagoinha Leblon, Letícia, Madri, Mantiqueira, Maria Helena, Mariquinhas, Minas Caixa, Minaslândia, Parque São Pedro, Piratininga, Planalto, Rio Branco, Santa Amélia, Santa Branca, Santa Monica, São Bernardo, São João Batista, São Pedro, São Tomaz, Satélite, Serra Verde, Solimões, Trevo, Tupi A, Tupi B, Venda Nova, Vila Aeroporto, Vila Cloris, Xodo-Marize e Zilah Spósito.

Ribeirão das Neves

Adriana, Atalaia, Belo Vale, Botafogo, Canoas, Cerejeira, Céu Anil, Cristais, Delma, Eliane, Elizabeth, Esperança, Evereste, Fazenda Misongue, Felixlândia, Flamengo, Fortaleza, Girassol, Granjas Primavera, Guadalajara, Havaí, Itapoã, Jardim de Ala 1º Seção, Jardim Primavera, Jardim São Judas Tadeu, Katia, Labanca, Lagoa, Laredo, Lidici, Maracanã, Maria Helena, Menezes, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Da Piedade, Núcleo Tradicional, Paraiso das Piabas, Pedra Branca, Penha, Santa Branca, Santa Fe, São Januário, São João de Deus, São José, São Miguel Arcanjo, Sonia, Toni, Tropical, Urca, Veneza, Vera Lucia, Viena, Vila Braúna e Vila Papine.

Santa Luzia

Asteca, Baronesa, Belo Vale, Capitão Eduardo, Castanheira, Chácaras Recanto Flamboyant, Chácaras Santa Inês, Cristina, Duquesa I, Duquesa II, Frimisa, Liberdade, Londrina, Luxemburgo, Maria Antonieta, Monte Carlo, Morada do Rio, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Carmo, Nova Conquista, Nova Esperança, Novo Centro, Perola Negra, Ponte Grande, Ponte Pequena, Pousada Del Rey, Rio das Velhas, São Benedito,

São Cosme, São Cosme de Cima, São João Batista e Vila Olga.

Vespasiano

Célvia, Condomínio São José, Gávea, Gávea II, Parque Jardim Maria José, Santa Clara, Santa Maria e São Damião.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.