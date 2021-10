BH: 30 novos radares entraram em operação em outubro; veja os locais

Radar na Avenida Antonio Carlos esquina com Rua Rio Novo, no Lagoinha



Em setembro, a empresa de transportes já havia instalado 11 novos radares na capital mineira. Em agosto, a BHTrans também havia dado início à operação de mais nove radares. Ao todo, são 50 novos radares em apenas três meses funcionando na cidade.

Radar na Avenida Antonio Carlos esquina com Rua Rio Novo, no Lagoinha (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

A BHTrans alega que não se trata necessariamente de novos radares, mas de substituições que ocorrem desde outubro de 2020 . Essa mudança, que soma um custo de mais de R$ 71 milhões, ocorreu devido ao término do contrato com a empresa que operava os radares anteriormente."A lógica é simples: um contrato de radares vai chegando ao fim, a BHTrans licita com antecedência o novo contrato, e há a mudança do equipamento (que era da empresa A e agora passa a ser da empresa B). Só que os locais permanecem os mesmos, afinal, os estudos mostram que aquele local precisa de um acompanhamento e fiscalização - tipo Praça 7, Cristiano Machado, Nossa Senhora do Carmo. Desde outubro de 2020 os equipamentos físicos são removidos e um novo é implantado no mesmo local", explicou em nota.