BH: problemas técnicos suspendem 11 radares; veja os locais

Maioria dos radares suspensos está localizado na Avenida Cristiano Machado, em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) afirmou, nesta terça-feira (5/10), que suspendeu a operação de 11 radares de controle de velocidade após alguns equipamentos apresentarem "desajustes técnicos". O motorista que tiver recebido alguma notificação por infração de excesso de velocidade em um desses equipamentos a partir de 23 de junho não receberá multa.









Segundo a BHTrans, os problemas técnicos foram identificados em alguns radares fabricados pela empresa Perkons. A autarquia informou que a falha foi registrada com antecedência, antes que as multas fossem emitidas, e que nem todos os 11 endereços registraram o problema. No entanto, toda a operação com os equipamentos do fabricante citado foi suspensa para "garantir total transparência na gestão" dos aparelhos".





Ainda de acordo com a BHTrans, a Perkons já foi acionada para fazer uma revisão completa nos radares e atuar nos ajustes necessários. A autarquia também informou que os equipamentos só voltarão a ser ativados após estarem nos padrões exigidos por ela e sujeitos, ainda, a verificações metrológicas realizadas pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais (IPEM/MG).





Veja os endereços dos radares suspensos