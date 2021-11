Fhemig abre 54 vagas para médicos atuarem no Complexo de Urgência em BH

Há vagas para o Hospital João XXIII (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com 54 vagas abertas para médicos atuarem no Complexo Hospitalar de Urgência, que é formado pelos hospitais João XXIII, Infantil João Paulo II e Maria Amélia Lins. As inscrições estão abertas, também, para formar cadastro reserva.