Funec de Contagem abre 1.020 vagas para ensino técnico e médio em 2022

Centec, na região central de Contagem, é uma das unidades que vai receber os novos alunos em 2022 (foto: Arquivo/Prefeitura de Contagem (foto tirada antes da pandemia))





Serão abertas no dia 19 de novembo as inscrições para 1.200 vagas de ensino médio e técnico gratuitos oferecidos pela Fundação de Ensino de Contagem (Funec), para o ano letivo de 2022.

As inscrições poderão ser feitas no site da prefeitura de Contagem . As provas vão acontecer no dia 19 de dezembro.

Além do ensino médio tradicional, são oferecidos cursos técnicos realizados em conjunto:

Técnico em Química com ênfase em biotecnologia e suas aplicações

Técnico em Farmácia com ênfase em biotecnologia e suas aplicações

Técnico em Análises Clínicas com ênfase em biotecnologia e suas aplicações

Em todos os casos, é obrigatório ter concluído o 9º ano do ensino fundamental.

Há uma taxa de inscrição, de R$ 55, porém, a partir do dia 19, será possível ao candidato solicitar a isenção dessa taxa. Para isso, deve comprovar que está desempregado, ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 550), entre outros.

As provas serão objetivas, em caráter classificatório, nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, geografia, história e ciências.

O candidato que concluiu ou está concluindo o ensino fundamental em escola pública do município de Contagem terá direito a 10 pontos de bonificação. Para ter direito a isso, deve deixar isso claro no formulário que será disponibilizado no site e apresentar, no momento da matrícula, o original do histórico escolar ou cópia autenticada do documento.

Unidades da Funec em Contagem