Comando do Exército da 12ª Região abre seleção para área da saúde

(foto: Exército/Divulgação) O Comando da 12º Região Militar do Exército Brasileiro (12ª RM) abriu novo processo seletivo para contratação de profissionais de nível superior da área da saúde, em caráter temporário, para atuar no Serviço Militar Voluntário de Oficiais, nas áreas de medicina, farmácia, odontologia e veterinária. Confira o edital completo aqui!





As inscrições já estão abertas e seguem até 2 de agosto , exclusivamente pela internet, por meio do site do Comando.





Os candidatos inscritos serão avaliados por análise curricular, prevista para o período de 18 de agosto de 2021 a 10 de setembro de 2021; análise curricular/entrevista (presencial), com previsão para ocorrer no período de 22 a 29 de setembro de 2021, além de inspeção de saúde, prevista para ser realizada no período de 8 a 12 de novembro de 2021.