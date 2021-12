Grupo Fleury abre mais de 200 vagas de emprego em todo o Brasil

Organização de medicina e saúde no Brasil está ofertando mais de 200 vagas de emprego (foto: Pixabay ) , uma das mais respeitadas organizações de medicina e saúde do Brasil, está em busca de novos profissionais, que se identifiquem com a cultura da empresa, que carrega a missão de prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas, com excelência, humanidade e sustentabilidade.



A companhia iniciou o processo seletivo pela Taqe , plataforma de recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados, teste de fit cultural e gamificação.

São 240 oportunidades até janeiro de 2022, para estágio, jovem aprendiz, enfermagem e atendimento. Os benefícios para estágio são vale-transporte e vale-refeição, assistência médica e odontológica, gympass e bolsa auxílio compatível com as práticas de mercado.As vagas de jovem aprendiz têm como benefícios vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação, seguro de vida, PLR anual, assistências médica e odontológica. Já para as posições CLT são oferecidos vale-transporte, vale-refeição e alimentação, seguro de vida, auxílio creche, gympass, PLR anual, plano de saúde (com coparticipação) e plano odontológico.-->-->

As inscrições estão abertas para todo o Brasil, sem data máxima definida. Todo o processo seletivo acontece via plataforma da Taqe. Lá, o participante passará por testes interativos para que o perfil do candidato seja traçado e, caso aconteça o match com a empresa, será direcionado para as próximas fases. Para conferir as vagas, basta acessar o link .