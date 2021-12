CRT- 4 abre concurso público com mais de 500 vagas

CRT- 4 abre concurso público com mais de 500 vagas

Polícia Militar de SP abre concurso público com 220 vagas

Polícia Militar de SP abre concurso público com 220 vagas

Sedes-DF: resultado da redação do concurso de 2018 é alterado

Sedes-DF: resultado da redação do concurso de 2018 é alterado

Concurso do TJGO com 95 vagas registra mais de 20 mil inscritos

Concurso do TJGO com 95 vagas registra mais de 20 mil inscritos

CLDF prorroga validade do último concurso público

CLDF prorroga validade do último concurso público

PMDF convoca aprovados no concurso público de 2018

PMDF convoca aprovados no concurso público de 2018

SES-DF convoca aprovados em seleção com 1.000 vagas

SES-DF convoca aprovados em seleção com 1.000 vagas

PM do Amazonas divulga edital com 1.350 vagas

PM do Amazonas divulga edital com 1.350 vagas

Secretaria de Segurança Pública do Amazonas publica edital com 150 vagas

Secretaria de Segurança Pública do Amazonas publica edital com 150 vagas