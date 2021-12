Polícia Militar de SP abre concurso público com 220 vagas

(foto: PMSP/Divulgação) Saiu o edital de abertura do concurso público com 220 vagas da Polícia Militar de São Paulo (PMSP)! As chances são para a carreira de aluno-oficial, que exige nível médio, idade de 17 a 30 anos e altura mínima de 1,60 para homens e 1,55 para mulheres. O documento está disponível no site da banca organizadora, Fundação Vunesp.





De acordo com o edital, a remuneração inicial do cargo é de R$ 3.310,13 por mês para jornada semanal de 40 horas. As contratações seguirão o regime estatutário. Cabe ao oficial a gestão e comando de pessoas e análise e administração de processos, por intermédio da utilização ampla de conhecimentos na busca de soluções para os variados problemas pertinentes às atividades jurídicas e administrativas de preservação da ordem pública e de polícia ostensiva.





As inscrições serão abertas às 10h do próximo dia 15 e poderão ser feitas até 20 de janeiro, pelo site da Vunesp . Na inscrição, o interessado deverá efetuar o pagamento da taxa de participação de R$ 130. A isenção de metade do valor da taxa poderá ser solicitada até 21 de dezembro por candidatos inscritos no CadÚnico, desempregados ou com renda mensal inferior a dois salários mínimos.

Provas

Os candidatos passarão por sete etapas de avaliação: prova objetiva e redação, exame de aptidão física, exames psicológicos, exame de saúde, avaliação de conduta social, análise de documentos e curso de formação profissional. A prova objetiva contará com questões sobre matérias do ensino médio, noções de administração pública e noções de informática.





A aplicação da prova objetiva está prevista para dia 20 de março. A avaliação será aplicada nos municípios de Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.









*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes