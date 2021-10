Méliuz oferece mais de 100 vagas de trabalho remoto para início imediato

A Méliuz busca de profissionais de diversas senioridades para vagas nas áreas de tecnologia, produto, marketing, entre outras (foto: Firmbee/Pixabay)



Profissionais de diversas áreas que buscam uma oportunidade em uma empresa global podem se candidatar a uma das mais de 100 vagas oferecidas pelo



Profissionais de diversas áreas que buscam uma oportunidade em uma empresa global podem se candidatar a uma das mais de 100 vagas oferecidas pelo Méliuz, empresa de tecnologia que conecta marcas e lojas a consumidores por meio de seu marketplace e da oferta de serviços financeiros. A companhia está em busca de profissionais de diversas senioridades para vagas nas áreas de tecnologia, produto, marketing, entre outras, todas elas para trabalho 100% remoto. Todas as informações das vagas e candidaturas estão disponíveis no site do Méliuz, na área "Trabalhe Conosco"





As vagas oferecidas são para trabalho remoto - a empresa adotou o teletrabalho como regime oficial da empresa, mesmo após a pandemia. Por isso, podem se candidatar profissionais de qualquer cidade do país.



Independente da localização do colaborador, o Méliuz oferece remuneração compatível com o mercado de São Paulo, uma das cidades do Brasil com os salários mais altos. Além disso, conta com benefícios como vale alimentação/refeição, auxílio para teletrabalho, plano de saúde e plano odontológico.





Outro diferencial é a política de partnership: todos os anos a empresa reconhece colaboradores que são recompensados com stock options, se tornando assim, um sócio da companhia. O reconhecimento pode ser concedido a funcionários de qualquer nível hierárquico e leva em conta aspectos como histórico profissional, os resultados entregues e a construção de um legado no Méliuz, além do alinhamento à cultura da empresa e às expectativas de futuro.