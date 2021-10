Gerdau seleciona 74 estudantes para vagas de estágio em Minas Gerais

Recém-formado, Igor Cordeiro Lima, de 25 anos, foi contratado após participar do programa de estágio da Gerdau (foto: Gerdau/Divulgação) Minas Gerais são 74 vagas. Ao todo, serão oferecidas mais de 180 oportunidades para estudantes universitários dos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, além de Minas Gerais.



As posições abrangem os cursos de administração, ciência da computação, ciências contábeis, engenharias, economia, psicologia, recursos humanos e áreas correlatas. As inscrições para o programa podem ser feitas pelo Até 12 de novembro, estão abertas as inscrições para o G.Start , programa de estágio da Gerdau . Parasão 74 vagas. Ao todo, serão oferecidas mais de 180 oportunidades para estudantes universitários dos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, além de Minas Gerais.As posições abrangem osde administração, ciência da computação, ciências contábeis, engenharias, economia, psicologia, recursos humanos e áreas correlatas. As inscrições para o programa podem ser feitas pelo site





13:25 - 10/09/2021 TIM abre vagas de estágio com foco em mulheres e pessoas negras dezembro 2023 , com vontade de aprender e se desenvolver, e que estejam dispostos a colaborara com a construção da Gerdau do futuro. O processo seletivo inclui inscrição online, dinâmicas e entrevistas individuais, com o início do estágio previsto para fevereiro de 2022. Podem se candidatar estudantes de qualquer curso nas modalidades presencial ou EAD com formação prevista para, com vontade de aprender e se desenvolver, e que estejam dispostos a colaborara com a construção da Gerdau do futuro. O processo seletivo inclui inscrição online, dinâmicas e entrevistas individuais, com o início do estágio previsto para fevereiro de 2022.





Os selecionados vão aprimorar o conhecimento técnico por meio de uma trilha de aprendizagem robusta, com ações práticas, troca de experiências e capacitações formais, complementares a formação acadêmica. O objetivo é desenvolver profissionais capazes de propor soluções simples e ágeis e que trabalhem de forma colaborativa para responder aos desafios de um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico. Em 2021, mais de 130 profissionais que passaram pelo G.Start em edições anteriores foram efetivados. Em paralelo, houve a contratação de 580 estagiários e estagiárias apenas este ano.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

O recém-formado Igor Cordeiro Lima, de 25 anos, foi um desses efetivados após participar do programa de estágio. Em 2019, ele se inscreveu e começou a atuar como estagiário na aciaria da usina da Gerdau em Ouro Branco (MG), enquanto ainda era estudante de engenharia mecânica, no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Minas Gerais (IFMG) em Congonhas, cidade onde reside.





No início de 2020, Lima teve o estágio renovado e, já ao final daquele ano, às vésperas de sua formatura, surgiu uma vaga na mesma área. Ele conta que seus colegas o encorajaram a se inscrever, pois afirmavam que o jovem engenheiro estava preparado para a função. Após concluir o processo seletivo, conseguiu ser efetivado como assistente técnico, função na qual atua desde então. Para os interessados em participar do programa de estágios, Lima recomenda aproveitarem ao máximo a oportunidade. "A trilha de desenvolvimento é bastante eficiente e a experiência é muito enriquecedora. Com certeza estarão prontos para os desafios que virão adiante na vida profissional."





Segundo Caroline Carpenedo, diretora global de pessoas e responsabilidade social da Gerdau, o programa busca candidatos sem distinção de raça, idade, gênero ou orientação sexual. “Para a Gerdau, a diversidade e inclusão no ambiente de trabalho é um dos nossos princípios e contribui com o desenvolvimento humano e em inovação. Os programas de entrada na companhia apresentam um olhar atento à diversidade e a inclusão, de modo a refletir a diversidade da nossa sociedade”, comenta a executiva. “Durante o período do estágio, aliamos prática, troca de experiências e capacitações teóricas para preparar futuros líderes e estimular o protagonismo destes novos profissionais”.





A Gerdau oferece bolsa auxílio, assistência médica e auxílio medicamento, assistência odontológica, telemedicina Einstein Conecta, vale-refeição ou refeitório (de acordo com a localidade), vale-transporte ou fretado (de acordo com a localidade).





