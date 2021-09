Programa de Estágio da 3M oferece mais de 40 vagas

(foto: Andrea Piacquadio/Pexels)

O Programa de Estágio 2022, da multinacional de tecnologia 3M, já está com as inscrições abertas e em busca de universitários de diversas áreas no Sudeste e Norte do país. A empresa está oferecendo 50 vagas para todas as áreas, especialmente para Recursos Humanos, Jurídico, Engenharia, Negócios, Marketing, Logística e Finanças.

Com data de inscrição até 30 de outubro – através do link https://tinyurl.com/ydov7qk9 – o programa está previsto para começar em janeiro de 2022. Com duração de até dois anos e carga horária de 30 horas semanais, o estágio será 100% no formato de home office.

É importante, entretanto, que os selecionados tenham flexibilidade para estagiar presencialmente, caso seja necessário, nas unidades da empresa em Ribeirão Preto, Itapetininga e Sumaré, no interior de São Paulo, ou Manaus, no Amazonas.

"Há décadas a 3M realiza seu Programa de Estágio no Brasil. Estamos sempre buscando originalidade que traga soluções eficazes às demandas da empresa.”, afirma Heloísa Pires Vituzzo, líder de Talent Acquisition da 3M para a América Latina.

Como benefícios, além da remuneração salarial, os candidatos selecionados terão plano de saúde, férias remuneradas e o custeio do pacote residencial de internet enquanto estiverem estagiando remotamente. Vale ressaltar que não há pré-requisito de ano letivo para participar do processo.

Caso você não seja selecionado(a) desta vez, a multinacional mantém um banco de dados atualizado que é frequentemente acessado pelas equipes de recrutadores.



*Estagiária sob supervisão da editora Teresa Caram