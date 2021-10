Americanas contrata trabalhadores para vagas temporárias

Há oportunidades para profissionais com ou sem experiência, de nível médio e superior (foto: Eduardo P./Wikimedia Commons) Americanas S.A. disponibiliza diversas oportunidades temporárias de emprego. Os profissionais vão contribuir para o objetivo de oferecer a melhor experiência de consumo multicanal do Brasil nos eventos de fim de ano, atendendo com rapidez e conveniência os pedidos de milhões de clientes.



As vagas são para atuação em lojas físicas da marca Americanas em todos os estados do Brasil, além de centros de distribuição e hubs da companhia localizados em 11 estados e no Distrito Federal.



VAGAS EM LOJAS FÍSICAS. DIVERSOS CARGOS

Para os interessados em trabalhar na operação logística da companhia, há vagas para atuação nos 25 centros de distribuição e 215 de hubs nos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal. As oportunidades são tanto para cargos operacionais, como operador e auxiliar de logística, fiscal de prevenção e agente de atendimento, como para funções administrativas, como monitor de qualidade e analista de operações, e até posições de liderança, como a supervisor de atendimento.





Há vagas nas lojas físicas. Oportunidades para cargos como auxiliar de loja e operador de venda, em cerca de 800 cidades de todos os estados do país.

PROCESSOS E BENEFÍCIOS

O processo seletivo acontece 100% on-line e conta com testes de matemática, português e conhecimentos gerais. Além de salário compatível com o mercado, os profissionais temporários da Americanas S.A. receberão benefícios como vale-transporte, alimentação no local ou auxílio-refeição.