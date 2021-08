Grupo Ri Happy abre mais de 2,4 mil vagas temporárias

LEIA MAIS 12:10 - 02/08/2021 Coca-Cola Femsa Brasil inicia Plano Verão 2022 com 1.500 vagas temporárias

candidatos selecionados irão trabalhar de 1º a 14 de outubro (14 dias de trabalho). Entre as vagas abertas estão a de auxiliar de caixa e auxiliar de loja. Os horários de trabalho variam de acordo com o cargo e o local de trabalho, mas a jornada será de 36 horas semanais.





Sobre os requisitos para a vagas, o Grupo Ri Happy informa que as vagas são para maiores de 18 anos (e maiores de 16 anos para auxiliar de loja) e não é necessária experiência anterior. Será exigido apenas conhecimento básico em ferramentas digitais, como o uso do WhatsApp, e que o candidato tenha perfil compatível com a cultura organizacional do grupo.



Os temporários que tiverem melhor desempenho terão preferência na contratação para o período do Natal.





De acordo com Alexandra Carrão, head de gente e gestão do Grupo Ri Happy, as vagas temporárias são uma boa opção para quem busca o primeiro emprego. "Serão mais de 2.400 vagas temporárias e estamos bem felizes de proporcionar essas oportunidades de trabalho em um momento tão delicado para as pessoas. Queremos com esse reforço no time de vendas, por todo o Brasil, proporcionar um atendimento seguro para os nossos clientes, e claro, manter a nossa essência que é realizar sonhos".



"Em 2020, chamamos cerca de 50% das pessoas que trabalharam na semana do Dia das Crianças para o período do Natal e cerca de 20% deles foram efetivados", completa Alexandra Carrão.





As vagas são ofertadas nos seguintes estados:

Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins.



