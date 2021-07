RioSaúde abre seleção com 75 vagas temporárias para médicos

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde) abriu as inscrições de um novo processo seletivo para o preenchimento de 75 vagas temporárias como médico nas áreas de clínica médica e pediatria.

Os profissionais devem possuir ensino superior e especialização na área de atuação. Os contratados irão receber remuneração no valor de R$ 4.411,65 para jornada semanal de 12 horas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 27 de julho no site da Prefeitura do Rio de Janeiro. Conforme definição do Ministério da Saúde, pessoas com mais de 60 anos só podem participar da seleção mediante apresentação do comprovante de vacina contra a covid-19.