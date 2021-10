QuintoAndar tem mais de 230 vagas para todo o Brasil

A maioria das vagas da QuintoAndar não exige graduação como pré-requisito (foto: QuintoAndar/Divulgação) A plataforma de moradia QuintoAndar tem 230 vagas abertas para profissionais de todo o Brasil. As oportunidades são para diversas áreas da companhia, com destaque para as 30 vagas de analista de negócio, disponíveis para as áreas de experiência do cliente, jurídico, planejamento, performance, entre outras. Os analistas de negócio terão como missão continuar fortalecendo a cultura data-drive da empresa, bem como buscar insights e recomendações para facilitar a tomada de decisão e impulsionar o crescimento do negócio, que segue em ritmo acelerado.



Para consultar todas as oportunidades e se candidatar,



Para consultar todas as oportunidades e se candidatar, só acessar aqui



O processo seletivo é 100% remoto e os candidatos passam por avaliação do seu perfil técnico, experiência e alinhamento com os valores e cultura da empresa. A maioria das vagas não exige graduação como pré-requisito, mas ter vivências nas áreas de interesse é um grande diferencial. As vagas são abertas para profissionais de todo o Brasil.





Há sete meses no QuintoAndar, Mariana Pazzetto, analista de negócio na área de estratégia de cidades, conta que, apesar de pouco tempo, já viu vários projetos saírem do papel e que sua experiência tem sido dinâmica, intensa e cheia de aprendizados. "Me sinto desafiada todos os dias, com novas entregas, projetos e ideias. O mais legal de trabalhar aqui é que eu tenho autonomia para tomar decisões e propor novas estratégias, buscando sempre soluções pro negócio que estejam alinhadas com o propósito da empresa". "O conhecimento é uma das minhas principais motivações, e uma coisa é fato: aqui eu estou sempre aprendendo algo novo", conta Mariana.





Nos últimos 12 meses, a proptech cresceu significativamente e atingiu um novo valor de mercado de US$ 5.1 bilhões. Além disso, alcançou as cinco principais regiões do Brasil e anunciou o início da expansão internacional, a começar pelo México. A proptech também cresceu 62% em número de pessoas colaboradoras em relação ao ano anterior, contratando mais de 1.200 pessoas para acompanhar a expansão do seu modelo de negócio.





"Seguimos empenhados em revolucionar o mercado de moradia e contribuir para que mais pessoas vivam bem. Para isso, precisamos de talentos que tenham vontade de fazer algo pela primeira vez, para somarem ao nosso time de alta performance, que reúne os melhores nomes do mercado", conta Aline Esteves, diretora de pessoas do QuintoAndar.