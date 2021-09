Programa Jovem Aprendiz da TIM abre 57 vagas; saiba como participar

(foto: TIM / Divulgação )

A TIM abriu as inscrições para o seu Programa Jovem Aprendiz. Elas podem ser feitas através do site até o dia 8 de outubro. As vagas são para jovens entre 16 e 21 anos para uma primeira oportunidade no mercado de trabalho. Serão 57 oportunidades em 11 estados brasileiros e o objetivo é preencher metade das posições com pessoas negras.

Os aprovados terão um contrato com duração de 15 meses, com carga horária de seis horas, e há possibilidades de efetivação. Ana Claudia Nunes Batista é umas das colaboradoras da TIM e iniciou sua carreira como Jovem Aprendiz na empresa.

Efetivada há pouco mais de um mês como consultora de vendas, Ana conta que o apoio da equipe e de sua liderança foi essencial : “Eu me permiti aprender com todos aqueles que quiseram me ensinar”, relata. Ela, agora, se prepara para conciliar o trabalho em uma das lojas da companhia com a graduação em Relações Internacionais.

As vagas serão para lojas e áreas administrativas da empresa no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará, Amazonas e Goiás. Com intuito de promover a inclusão social e oferecer capacitação profissional, acompanhamento e desenvolvimento de competências necessárias para o mundo do trabalho, a operadora tem foco em candidatos negros, mas pessoas com deficiência de todas as idades também podem participar do processo seletivo.

O projeto vai valorizar a criatividade, empatia, colaboração, proatividade e mente aberta do candidato e não é necessário experiência prévia para participar do programa. Como benefícios, a empresa irá oferecer, além da bolsa-auxílio, um smartphone com chip de dados e voz e benefícios como vales para alimentação, refeição e transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-funeral, participação no programa de convênios da TIM e folga no dia do aniversário.

*Estagiária sob supervisão so subeditor Eduardo Oliveira