Diageo anuncia vagas para contratar pessoas negras e indígenas

A Diageo globalmente tem o compromisso em promover um ambiente mais diverso e inclusivo, bem como promover iniciativas de impacto na nas comunidades onde está presente (foto: Rodrigo Farhat/Pixabay )



As inscrições devem ser feitas no site da 99 Jobs e estão abertas até o dia 10 de setembro. Diageo , líder mundial em bebidas alcoólicas premium e proprietária das marcas Johnnie Walker, Tanqueray, Smirnoff, Ypióca, entre outras, anuncia a segunda edição do Programa Origens, ação afirmativa cujo objetivo é contratar, desenvolver e gerar mais oportunidades de acesso a pessoas negras e indígenas. As 15 vagas disponíveis são para estágio, analista júnior, pleno e sênior.









Os aprovados, ao assumirem suas posições, ingressam em um plano de desenvolvimento que engloba mentorias, curso de idioma pago pela companhia, além de outras ações de desenvolvimento. O objetivo é promover a ascensão profissional e ampliar a representatividade racial na companhia, inclusive em posições de liderança.





"Na Diageo, acreditamos que diversidade e inclusão impulsionam o desempenho dos negócios. Não queremos apenas aumentar a representatividade, queremos também dar ferramentais e condições para que nossas pessoas cresçam e sejam parte do grupo de liderança, criando um ambiente no qual todos prosperem com a implementação de políticas e práticas inovadoras no mercado", afirma Marina Gleason, gerente de talentos da Diageo.





Agenda de diversidade e inclusão





A Diageo globalmente tem o compromisso em promover um ambiente mais diverso e inclusivo, bem como promover iniciativas de impacto externamente na sua cadeia de suprimentos e nas comunidades onde está presente.





A jornada teve início em 2017 com a criação do comitê de diversidade e definição de metas para representatividade feminina. Em 2020, a Diageo passou a olhar interseccionalidades, inicialmente para raça, com ações afirmativas voltadas para negros e indígenas.



As novas metas foram anunciadas em conjunto com outras metas de impacto social e ambiental na estratégia ‘Sociedade 2030: Espírito do Progresso’, projetada para causar um impacto positivo no mundo até 2030, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS). A ambição é atingir 45% de representação de líderes de pessoas negras e indígenas até 2030, bem como 50% de todas as posições de liderança ocupadas por mulheres.





Entre as ações já implementadas, além do Programa Origens, está o MOVER, lançado em junho de 2021 por 45 grandes empresas do país do qual a Diageo é uma das fundadoras. O movimento tem como objetivo gerar 10 mil posições de liderança para pessoas negras e oportunidades para 3 milhões de pessoas nos próximos anos.





No âmbito de equidade de gênero e empoderamento feminino, as iniciativas promovidas pela companhia têm sido reconhecidas publicamente. Neste ano, a Diageo venceu o prêmio WEPs (Women's Empowerment Principles), da ONU Mulheres, na categoria prata, além de ser destaque no Guia Exame de Diversidade pelo desenvolvimento da política de licença familiar, que estendeu a todas as equipes da companhia uma licença paternidade e maternidade de 26 semanas, ou seis meses de duração, com a manutenção de salários e benefícios. A política abrange todos os tipos de casais e é válida também para adoções.