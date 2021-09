Programa de Desenvolvimento de Talentos da Siemens abre inscrições

AS

(foto: Siemens )

A Siemens, focada em tecnologia, abriu as inscrições para mais uma etapa do Programa de Desenvolvimento de Talentos (PDT), que tem como finalidade desenvolver jovens profissionais voltados para geração de negócios sustentáveis nos setores de Infraestrutura e Indústria. Serão ofertadas 55 vagas e o programa terá início em janeiro de 2022.As oportunidades são para as unidades da companhia nas cidades de São Paulo, Jundiaí, Campinas Curitiba e Belo Horizonte. Para participar do programa, os candidatos devem estar cursando qualquer curso bacharel, licenciatura ou tecnólogo; disponibilidade para estagiar 6 horas/dia; ter nível de inglês intermediário e previsão de formatura entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023.

Com prazo de inscrição até o próximo dia 30 de setembro, o processo seletivo terá três etapas: inscrições e testes; avaliação em vídeo com um desafio; e dinâmica online com entrevistas. A comunicação dos aprovados será realizada entre os meses de outubro e novembro.

Os jovens selecionados terão a oportunidade de realizar um plano de desenvolvimento que vai abranger atividades em áreas como: Integração de IT e suas ferramentas, Compliance, Lean Manufacturing Basics, Projetos Sociais, Inteligência Emocional e Resiliência, Agile Mindset e o Futuro do Trabalho, entre outros. Além de ter conhecimento sobre o DiverSifica, programa de inclusão do Grupo Siemens.

Como benefícios, serão oferecidos vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, assistência odontológica e médica, fretado, estacionamento e uma bolsa auxílio com valor acima da média do mercado. As inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/3kW0RkT.

* Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram