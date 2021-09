HDI Seguros abre processo seletivo para estagiários

(foto: HDI Seguros )

A HDI Seguros, com destaque no ramo empresarial, automobilístico e residencial, deu início à segunda parte do seu programa de estágio.Com 22 vagas disponíveis, as oportunidades são voltadas para jovens das regiões de São Paulo (SP), Blumenau (SC), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Ribeirão Preto (SP), Joinville (SC), Uberlândia (MG), Salvador (BA) e Vitória (ES).As inscrições estão abertas até o dia 6 de outubro e os candidatos precisam ter previsão de formatura entre janeiro de 2023 e dezembro de 2023.

A empresa busca pessoas proativas - para identificar e solucionar problemas - criativas que busquem novas perspectivas e ideias para o negócio e que busquem uma colaboração empática e produtiva com o time.



As áreas contempladas pelo programa de estágio são Operações Técnicas, Remuneração e People Analytics, Marketing, Sinistro Salvados, Comercial, Jurídico, Qualidade de Serviços, Projetos TI, Processos e Projetos de Produtos, TI Controle Operacional, Analytics e Investimentos.

Para os estagiários selecionados, a empresa irá oferecer benefícios como assistência médica, Gympass, vale-refeição, vale-transporte, fretado (região de SP), folga no aniversário, desconto nos produtos HDI, descanso remunerado e seguro de vida, além de contar com "dress code" casual e trabalho remoto.

O programa tem previsão de início no dia 18 de outubro e as inscrições podem ser feitas através do site https://www.redecidada.org.br/estagionarede/ .

