Osmar Tintas contrata para vários cargos

A carga horária para as vagas da Osmar Tintas é de 44 horas semanais, de segunda a sábado (foto: vixrealitum/Pixabay )





Para se candidatar, basta entrar em contato por e-mail colocando no assunto o nome da vaga pretendida: trabalheconosconl@gmail.com.





Especificamente para a vaga de vendedor é preciso destacar no título do e-mail: vendedor Curvelo.

Com mais de 30 anos de mercado, a empresa tem quatro lojas em Belo Horizonte e uma Curvelo e conta com uma equipe qualificada e atenciosa. As lojas são planejadas para prestar um serviço ágil e com o máximo conforto.

A empresa Osmar Tintas tem vagas para gerente de loja, vendedor e estoque em suas unidades em Belo Horizonte. Os candidatos podem se inscrever até o dia 10 de setembro.