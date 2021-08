Grupo Pardini oferece mais de 50 vagas em diversas áreas

Processo seletivo para o Grupo Pardini será conduzido pela Randstad, líder global em soluções de RH (foto: Filipe Abras/Divulgação)

Para a Randstad, ser responsável pelo processo seletivo do Grupo Pardini é atender seu propósito de negócio, que é viabilizar sonhos com as oportunidades de emprego geradas. A companhia combina, há mais de 60 anos, paixão por pessoas com o poder da tecnologia e apoia talentos e organizações no encontro de seus potenciais com o sucesso, o chamado human forward.





Entre as posições de trabalho com vagas abertas no Grupo Pardini, estão auxiliar de produção, colhedor de laboratório, serviços gerais e técnico de laboratório.





NÃO É NECESSÁRIO TER EXPERIÊNCIA



As inscrições devem ser feitas no site da Randstad e os interessados devem ter disponibilidade de horário, possibilidade de início imediato e documentação atualizada disponível para contratação, como carteira de trabalho e documentos de identidade. Não é necessário ter experiência.



Os candidatos que forem aprovados no processo, além do salário, terão vale-refeição ou alimentação, assistência médica, assistência odontológica, previdência privada, participação nos lucros e resultados, auxílio creche, seguro de vida e desconto em redes parceiras.





SERVIÇO





