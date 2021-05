Santander oferece 70 vagas para desenvolvedores em Belo Horizonte

Diante da alta demanda do mercado financeiro por soluções digitais e da escassez de profissionais na área de tecnologia da informação no Brasil, acelerada pela pandemia, o Santander abre inscrições em duas oportunidades com objetivo de aprimorar habilidades e conhecimento em programação.





No Santander Coders, treinamento on-line de programação realizado em parceria com a escola de programação Let’s Code, são 15 mil bolsas de iniciação para pessoas com conhecimento básico em programação e ainda 240 bolsas em uma jornada de especialização para aqueles que se destacarem na trilha inicial.



Já no Santander Bootcamp, são 50 mil bolsas para capacitação em TI destinadas a jovens acima de 18 anos que desejam desenvolver conhecimento para entrar no mercado de trabalho.





Os contemplados com as bolsas e todos os interessados poderão se candidatar às 70 vagas no Santander Tecnologia e Inovação, em Belo Horizonte, e também a outras vagas ofertadas pelo Banco na área de TI em São Paulo – capital e Campinas (SP) e São Carlos (SP).





A inscrição para uma das diversas oportunidades para trabalhar na Tecnologia do Santander independe da participação no Santander Coder's ou Santander Bootcamp, mas a conclusão dos cursos aumenta significativamente a chance de ingresso no banco, uma das instituiçõesque mais investe em tecnologia no mundo.





inscrições para o Santander Coders vão até 14 junho e devem ser feitas pela plataforma Santander Becas em duas trilhas de conhecimento: Web Full Stack ( Aspara o Santander Coders vão até 14 junho e devem ser feitas pela plataforma Santander Becas em duas trilhas de conhecimento: Web Full Stack ( https://app.becas-santander.com/pt/program/bolsas-santander-tecnologia-santander-coders-web-full-stack-2021 ) ou Ciência de Dados ( https://app.becas-





Já o Santander Bootcamp, promovido pelo Santander Universidades em parceria com a DIO (Digital Innovation One) e as áreas de tecnologia e RH do banco, terá duração de 75 dias totalmente voltados para programação. As inscrições devem ser feitas pelo link do Santander Becas ( https://app.becas-santander.com/pt/program/santanderbootcamp ) até 3 de junho.







Sobre o Santander Universidades

O Santander Brasil foi selecionado para o top 10 do ranking Change The World 2019 da revista americana Fortune, que aponta as empresas que colaboram para tornar o mundo um lugar melhor por meio de seus próprios negócios. O compromisso com a educação superior, por meio do Santander Universidades ( www.santander.com/universidades ), também diferencia o banco como a empresa que mais investe em educação no mundo, segundo informe Varkey/UNESCO/Fortune 500 de 2018.



Já são acordos de colaboração com 1.000 universidades e instituições de 22 países, além de 1,8 bilhão de euros destinados a iniciativas acadêmicas desde 2002. O Santander Brasil tem investido mais de R$40 milhões por ano em educação, tendo apoiado mais de 24 mil estudantes por meio de diversos programas de bolsas de estudo.





Sobre o Santander Tecnologia

Com o foco na transformação digital, o Santander conta com mais de 2.500 mil funcionários de diversos níveis, um time qualificado e capacitado trabalhando com tecnologias de ponta que incluem a adoção de soluções de softwares livres (Open Source) mantidos pelas comunidades de TI, cloud computing, inteligência artificial e hiperautomação.





Um dos principais focos da TI do Santander é a capacitação de talentos, por meio de treinamentos, certificações e incentivos internos de programas de mentoria entre colegas através de workshops, pílulas de conhecimento em tecnologia e trilhas de formação que facilitam o aprendizado nos mais diversos temas.





Sobre a DIO - Digital Innovation One





Fundada em 2018, a Digital Innovation One é uma plataforma Open Education brasileira que tem como objetivo democratizar o conhecimento em desenvolvimento de software e tecnologias exponenciais para acelerar a formação de mais de 5 milhões de talentos digitais, conectando-os com grandes oportunidades nas empresas mais inovadoras do mercado para potencializar o desenvolvimento socioeconômico.



Atualmente, o ecossistema da startup conta com mais de 380 mil estudantes, 160 instituições de ensino, 100 mentores, 500 experts de mercado, 3.000 professores e mais 1.000 empresas conectadas por meio dos programas educacionais

Sobre a Let's Code











Com cinco anos no mercado e mais de 6 mil alunos, a Let 's Code ( www.letscode.com.br ) é referência no ensino de programação. Focada na tese de educação para empregabilidade e com uma abordagem de ensino prático, prepara o aluno para o mercado de trabalho em duas trilhas de ensino: ciências de dados e web full stack.