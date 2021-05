Itaú Unibanco inicia contratação de especialistas em investimento para BH

(foto: Wikimedia Commons)



O Itaú Unibanco está com vagas abertas para especialistas em investimento para atuar em Belo Horizonte. Os profissionais deverão atuar no novo modelo de assessoria anunciado recentemente pelo banco, haja vista a abertura de um escritório físico, prevista para julho, na capital mineira.

As vagas disponíveis em Belo Horizonte são para assessor de investimentos, especialista de investimento e líder de investimentos. Os benefícios são vale refeição, vale alimentação, previdência privada, assistência médica e odontológica, entre outros.





A nova estrutura e modelo de atendimento é fruto de um processo iniciado pelo banco há três anos, com a adoção de uma nova metodologia de trabalho, abertura de plataforma para produtos de outras casas e oferta de serviços que se apoiam em um sistema de algoritmos para recomendar investimentos de forma isenta.





Nesse novo modelo, a remuneração dos especialistas também seguirá um novo racional, valorizando a transparência, conforme o Itaú Unibanco. Os especialistas serão colaboradores em regime CLT, com remuneração fixa e variável, com comissão calculada a partir do volume alocado pelo investidor, e independente do produto escolhido. As metas, por sua vez, serão guiadas por volume de recursos captados e NPS.





“Remuneração transparente é um compromisso que temos com nossos clientes aqui no Itaú Unibanco. Além de um sistema de remuneração isento, acreditamos que esse modelo também incentivará a atitude empreendedora do profissional, que terá autonomia para gerir sua carteira. Adicionalmente, especialistas terão uma parcela de resultado dos seus escritórios”, explica Carlos Constantini, membro do Comitê Executivo responsável por WMS do Itaú Unibanco.





Para a implantação da nova estrutura, o Itaú Unibanco definiu características e comportamentos necessários ao especialista para ingressar no Itaú. Ter o cliente no centro é um dos princípios do banco e, portanto, uma das exigências do novo contratado. Além disso, é preciso ser ativo, saber estabelecer desafios reais e superá-los. Ainda, a empresa ressalta a importância de se ter conhecimento dos produtos financeiros, dos players do mercado e do cenário político.





A certificação CPA20 é a mínima exigida para participar do processo seletivo, mas a CFP e a CEA também podem ser demandadas, dependendo da função pretendida. Os eventuais contratados terão um programa para suporte e desenvolvimento de carreira, com conteúdo para exercer com qualidade as funções.