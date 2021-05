Flex está com mais de 70 vagas abertas na área de call center

A Flex, empresa do Grupo Connvert, especialista em operações de, com atendimento ativo e receptivo, está em busca de novos profissionais que se identifiquem com a cultura da empresa. A empresa iniciou o processo seletivo pela Taqe - plataforma de recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados, teste de fit cultural e gamificação.

São 75 oportunidades para a área de call center, entre elas teleatendente ativo, teleatendente receptivo e teleatendente cobrança, todas na cidade de São Paulo. As inscrições já estão abertas.

Todo o processo seletivo acontecerá via aplicativo da Taqe ( https://www.taqe.com.br/ ). Lá o participante passará por testes interativos para que o perfil do candidato seja traçado e, caso dê match com a empresa, ele passa para as próximas fases.